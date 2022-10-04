Морозовская детская больница продолжает переживать свое новое рождение

В одном здании будет девять направлений лечения

В рамках программы реконструкции московских поликлиник планируется обновить 83 детских лечебных учреждения. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на открытии после капитального ремонта педиатрического корпуса Морозовской больницы. И подчеркнул, что старейшая в Москве детская клиника имеет для города ключевое значение - медицинскую помощь здесь получает каждый четвертый ребенок.

По условиям игры надо первым добраться до сказочного города. Ева делает первый ход, но попадает в больницу. Прямо как в жизни. Неприятно, но совсем не страшно. За время пребывания в Морозовской соседки по палате подружились и с удовольствием разглядывают яркие рисунки на стенах. В палате хватает места и мамам. Родительское спальное место - рядом с ребенком. Тумба легким движением руки превращается в кровать. Современная мебель позволяет менять пространство в палате и создает почти домашний уют.

"Спасибо большое врачам и всему персоналу за то, что к деткам подход к каждому ребенку. Где надо уговорить, поговорить, успокоить, и к мамочкам так же", - рассказывает мама пациентки Алла Ромашко.

Количество коек осталось прежним. Но если раньше палаты были четырехместные, то сейчас размещение пациентов в основном двухместное. А когда мама рядом - и врачи спокойны, и дети.

"У нас всегда была проблема. Детей привозили, а родителям негде было оставаться. В лучшем случае - рядом на стульчике. А сейчас - комфортные условия. Здесь такая развалюха, честно говоря, была - 50 лет тому назад построена. Сейчас такая современная больница", - отметил Собянин.

Мэр оценил результаты масштабной реконструкции. Осмотрел эндоскопическое и диагностическое отделения. Актуальное с позиций современной медицины оборудование позволит проводить исследования с минимальной погрешностью, а значит, сократится время пребывания в больнице. Ежегодно здесь смогут получать помощь примерно 15 тысяч маленьких пациентов.

"Морозовская больница имеет для Москвы ключевое значение. Почти каждый четвертый ребенок получает медицинскую помощь именно здесь. И ввод этого корпуса еще больше увеличит возможности. И можно сказать, что Морозовская детская больница на сегодня - самая большая и самая современная в России. И самое главное - это качество оказания и помощи и замечательный коллектив, который здесь работает. Так что поздравляю еще раз", - добавил градоначальник.

Не придется, как раньше, ходить на обследования в другие здания больничного городка. Автономность существенно облегчает лечебный процесс.

"Корпус оснащен на 1 и 7 этажах отделением функциональной диагностики со всем необходимыми исследованиями для нашего подразделения и тех подразделений, который вместе с нами будут находиться в корпусе", - сказал Сергей Зимин, заведующий педиатрическим соматическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы.

В одном здании будет девять направлений лечения: в том числе эндокринология, гастроэнтерология, неврология, нефрология, иммунология. Дети, вынужденные по состоянию здоровья находиться в больнице часто и подолгу, оценят игровую комнату, а родители - комнаты отдыха.

"Ежегодно к нам в стационар поступает до 500 пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом. Впервые выявленный сахарный диабет - это всегда первые дни интенсивной терапии и даже реанимационных процедур. Это неврологическое отделение. И здесь неврологическое отделение станет частью, функциональной единицей нашего городского Центра детского инсульта. Единственный в России", - обратил внимание Валерий Горев, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы.

Также мощности модернизированного корпуса позволят обеспечить лечение полного цикла для детей, перенесших трансплантацию костного мозга.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Панов, Александр Медведев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"