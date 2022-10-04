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Воскресенский доложил Путину о запуске крупнейшей фабрики трикотажных тканей

17:57
  • вторник
  • 04 октября 2022

Российское производство трикотажного полотна увеличится на треть

Чем заменить продукцию ушедших из России западных брендов одежды, как увеличить количество рабочих мест и поднять доходы населения: об этом сегодня Владимиру Путину докладывал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече в Кремле, передает "ТВ Центр".

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Путин: На что я обратил внимание: 40% валового регионального продукта формируется за счет предприятий малого и среднего бизнеса, что почти в два раза больше, чем по России. Это, в общем, хороший показатель. И инвестпроекты хорошие, в том числе в традиционной отрасли. Недавно фабрика открылась. Чем она будет заниматься? 

Воскресенский: Одним из проектов, о котором я хотел рассказать, стал запуск крупнейшей в истории страны фабрики по производству трикотажных тканей с её выходом на полную мощность. Российское производство трикотажного полотна увеличится на треть, а всего в Ивановской области теперь сосредоточено 75 процентов всех мощностей страны по трикотажным тканям.

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Станислав Воскресенский
Станислав Воскресенский
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