На "Госуслугах" можно подать жалобу об ошибочной мобилизации

Причем сделать это может как сам мобилизованный, так и его родные

Записаться в добровольцы для участия в специальной военной операции теперь можно на портале "Госуслуг".

Сервис пока работает в тестовом режиме, но через него уже подано более двух тысяч заявок. Для этого достаточно перейти в соответствующий раздел на сайте и внимательно изучить форму с критериями отбора. После заполнения анкеты в течение двух дней поступит уведомление о времени посещения военкомата.

Кроме того, на портале "Госуслуг" можно подать жалобу об ошибочной мобилизации. Для этого следует загрузить фото или скан повестки, заполнить данные о военном билете и предоставить основание для отсрочки. Причем сделать это может как сам мобилизованный, так и его родные.

"Жалоба будет автоматически передана в региональную комиссию, представитель которой подключен к порталу "Госуслуг", и она будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Решение по каждому заявителю будет отслеживаться и контролироваться, информация докладываться руководству страны", - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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