ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На "Госуслугах" можно подать жалобу об ошибочной мобилизации

18:02
  • вторник
  • 04 октября 2022

Причем сделать это может как сам мобилизованный, так и его родные

Записаться в добровольцы для участия в специальной военной операции теперь можно на портале "Госуслуг".

Собянин: очень важно в текущих условиях уделять внимание семьям мобилизованных
В ВС России прибыли более 200 тысяч мобилизованных

Сервис пока работает в тестовом режиме, но через него уже подано более двух тысяч заявок. Для этого достаточно перейти в соответствующий раздел на сайте и внимательно изучить форму с критериями отбора. После заполнения анкеты в течение двух дней поступит уведомление о времени посещения военкомата.

Кроме того, на портале "Госуслуг" можно подать жалобу об ошибочной мобилизации. Для этого следует загрузить фото или скан повестки, заполнить данные о военном билете и предоставить основание для отсрочки. Причем сделать это может как сам мобилизованный, так и его родные.

"Жалоба будет автоматически передана в региональную комиссию, представитель которой подключен к порталу "Госуслуг", и она будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Решение по каждому заявителю будет отслеживаться и контролироваться, информация докладываться руководству страны", - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
Сайт "Госуслуги"
Сайт "Госуслуги"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.