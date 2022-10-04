ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин предложил поднять минимальные цены на игристые вина

16:38
  • вторник
  • 04 октября 2022

Показатель может вырасти почти в полтора раза

Минимальная розничная цена на игристое вино в России может вырасти до 239 рублей за 0,75 л. Это следует из проекта приказа Министерства финансов, опубликованного во вторник, 4 октября.
Крупное производство контрафактного алкоголя пресекли столичные полицейские

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, Минфин выступает за увеличение показателя почти в полтора раза. В настоящее время бутылка игристого вина емкостью 0,75 л не может стоить дешевле 169 рублей.

Наряду с этим предлагается изменить закупочную минимальную розничную цену. Для производителей она может возрасти с 118 до 166 рублей за 0,75 л, для организаций, которые закупают игристое вино у производителя, — с 137 до 199 рублей за тот же объем.

В случае утверждения проекта приказа новые минимальные розничные цены вступят в силу 1 января 2023 года и будут действовать до конца 2028 года.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли России допустили, что алкогольные напитки могут внести в перечень товаров для параллельного импорта. Эта схема разрешает ввозить в страну импортные товары без получения разрешения правообладателя. Под параллельный импорт, в частности, может попасть виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Шампанское
Шампанское
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.