Минфин предложил поднять минимальные цены на игристые вина

Показатель может вырасти почти в полтора раза

Минимальная розничная цена на игристое вино в России может вырасти до 239 рублей за 0,75 л. Это следует из проекта приказа Министерства финансов, опубликованного во вторник, 4 октября.

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, Минфин выступает за увеличение показателя почти в полтора раза. В настоящее время бутылка игристого вина емкостью 0,75 л не может стоить дешевле 169 рублей.

Наряду с этим предлагается изменить закупочную минимальную розничную цену. Для производителей она может возрасти с 118 до 166 рублей за 0,75 л, для организаций, которые закупают игристое вино у производителя, — с 137 до 199 рублей за тот же объем.

В случае утверждения проекта приказа новые минимальные розничные цены вступят в силу 1 января 2023 года и будут действовать до конца 2028 года.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли России допустили, что алкогольные напитки могут внести в перечень товаров для параллельного импорта. Эта схема разрешает ввозить в страну импортные товары без получения разрешения правообладателя. Под параллельный импорт, в частности, может попасть виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов.

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