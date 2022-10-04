Гидрометцентр: заморозков в Москве в ближайшую неделю не будет

В начале следующей недели они также не ожидаются

В столичном регионе ночные температуры будут постепенно понижаться, но заморозки в ближайшие дни не ожидаются. Об этом во вторник, 4 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что удивляться тому, что в октябре температура будет понижаться ниже нуля, не нужно — "в этом нет ничего особенного".

Однако по крайней мере до конца этой недели и в начале следующей заморозки не прогнозируются, уточнил Вильфанд.

При этом ночные температуры уже будут понижаться и составят в среднем около пяти градусов выше нуля. Днем в пятницу и в выходные прогнозируются плюс 11-16 градусов, это выше нормы примерно на три градуса, сообщает АГН "Москва".

Ранее Вильфанд рассказал, что золотая осень в Москве начнется 6 октября. В столице установится солнечная и сухая погода, хотя особого тепла, по словам синоптика, не будет.

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