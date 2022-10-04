Суд Воронежа приговорил американца к тюремному сроку

Он напал на полицейского в поезде

Суд Центрального района Воронежа вынес приговор гражданину США Роберту Гилману, передает ТАСС.

Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Инцидент произошел 17 января 2022. Гилман, находясь в состоянии опьянения, не менее двух раз ударил ногой полицейского в вагоне пассажирского поезда Сухум - Москва.

"Суд считает вину Гилмана полностью доказанной. Гилман осознавал, что посягал на здоровье представителя власти. Признать виновным, назначить наказание в виде четырех лет шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - сказала судья.

Сам Гилман заявил, что был в бессознательном состоянии во время совершения преступления.

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