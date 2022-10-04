ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд Воронежа приговорил американца к тюремному сроку

16:48
  • вторник
  • 04 октября 2022

Он напал на полицейского в поезде

Суд Центрального района Воронежа вынес приговор гражданину США Роберту Гилману, передает ТАСС.

В российских тюрьмах и колониях гуманизируют условия
Для убийцы "Мисс Кузбасса" попросили 13 лет колонии

Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Инцидент произошел 17 января 2022. Гилман, находясь в состоянии опьянения, не менее двух раз ударил ногой полицейского в вагоне пассажирского поезда Сухум - Москва.

"Суд считает вину Гилмана полностью доказанной. Гилман осознавал, что посягал на здоровье представителя власти. Признать виновным, назначить наказание в виде четырех лет шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - сказала судья.

Сам Гилман заявил, что был в бессознательном состоянии во время совершения преступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Роберт Гилман
Роберт Гилман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.