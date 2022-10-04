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Москвичи приходят в мобилизационные пункты добровольцами

17:04
  • вторник
  • 04 октября 2022

Их провожают родные и близкие

Москвичи, идущие в мобилизационные пункты добровольцами, поделились с журналистами своими эмоциями.

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"Там по-любому тоже найдутся ребята, как и мы. Нам помогут, и мы поможем всем, кому сможем", - рассказал один из пришедших.

Другой отметил, что подходит по возрасту и "решил пойти сразу, пока ситуация тяжелая".

Мобилизованные едут группами на автобусах, их провожают родные и близкие. Свою форму призывникам брать не обязательно, на месте выдают все необходимое: зимние теплые куртки, штаны, аптечку.

Всего в Москве создано 20 резервных пунктов сбора мобилизованных, где призывные комиссии могут работать с призывниками, в том числе рассматривать жалобы. Кроме того, в столице создан Центр поддержки семей мобилизованных москвичей.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

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