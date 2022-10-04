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Кабмин направил 15 млрд рублей на поддержку вузов

17:23
  • вторник
  • 04 октября 2022

Средства получат более 120 учебных заведений

Правительство России направило свыше 15 млрд рублей на поддержку российских университетов, участвующих в программе "Приоритет-2030". Об этом во вторник, 4 октября, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
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Как отметил премьер, эта программа позволяет молодым людям во всех российских субъектах получать качественное и востребованное образование. В этой программе участвуют более 120 университетов, из которых почти две трети — региональные.

Выделенные российскими властями средства пойдут на создание студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление лабораторий.

Такие меры поддержки позволят создать хорошие условия для педагогов и учащихся, а также помогут решать проблему нехватки квалифицированных специалистов в регионах, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее президент России утвердил концепцию российской гуманитарной политики за рубежом. В числе прочих поставлены задачи усиления роли и конкурентоспособности русского языка, а также повышение конкурентоспособности отечественного образования.

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