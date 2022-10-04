Три четверти россиян положительно оценили появление новых регионов

ВЦИОМ провел исследование

О проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в той или иной степени осведомлены 96% россиян, которые приняли участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По мнению 77% информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений. Уверены в обратном 11%. Еще 12% затруднились с ответом или не отвечали на этот вопрос.

При этом 75% опрошенных положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Нейтральные оценки высказали 12%, негативные – 11%.

Мнение о том, что Россия должна защищать интересы жителей этих территорий, разделяют 83% респондентов. Не согласны с этим 11%, еще 6% затруднились с ответом, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Референдумы о присоединении к России проводились в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав Российской Федерации. После этого были подписаны соответствующие договоры.

Президент России Владимир Путин напомнил, что сила заключается в единстве, а также отметил, что с появлением новых регионов страна стала еще сильнее.

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