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Источник рассказал о начале проверки в связи со смертью Бориса Моисеева

17:39
  • вторник
  • 04 октября 2022

По словам источников, следователи уточняют, нет ли признаков насильственной смерти

Следователи начали предварительную проверку по факту смерти заслуженного артиста России Бориса Моисеева на наличие признаков убийства и нанесения тяжких травм. Об этом во вторник, 4 октября, рассказал осведомленный источник.
Умер Борис Моисеев

Как сообщает РЕН ТВ, проверка была начата на следующий день после похорон Бориса Моисеева, 3 октября. Источник телеканала уточнил, что "пока это всего лишь означает, что следователи должны формально установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей".

При этом собеседник РЕН ТВ отметил, что речь идет не о врачебных ошибках, а именно о признаках насильственной смерти артиста, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса ("Убийство") или частью 4 статьи 111 ("Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть").

Официальные комментарии Следственного комитета России относительно сообщений о проверке обстоятельств смерти Бориса Моисеева не поступали.

Певец, танцовщик и актер Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. У заслуженного артиста России остановилось сердце. Похороны прошли 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

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