Источник рассказал о начале проверки в связи со смертью Бориса Моисеева

По словам источников, следователи уточняют, нет ли признаков насильственной смерти

Следователи начали предварительную проверку по факту смерти заслуженного артиста России Бориса Моисеева на наличие признаков убийства и нанесения тяжких травм. Об этом во вторник, 4 октября, рассказал осведомленный источник.

Как сообщает РЕН ТВ, проверка была начата на следующий день после похорон Бориса Моисеева, 3 октября. Источник телеканала уточнил, что "пока это всего лишь означает, что следователи должны формально установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей".

При этом собеседник РЕН ТВ отметил, что речь идет не о врачебных ошибках, а именно о признаках насильственной смерти артиста, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса ("Убийство") или частью 4 статьи 111 ("Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть").

Официальные комментарии Следственного комитета России относительно сообщений о проверке обстоятельств смерти Бориса Моисеева не поступали.

Певец, танцовщик и актер Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. У заслуженного артиста России остановилось сердце. Похороны прошли 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

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