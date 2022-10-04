Мишустин назвал пути адаптации экономики к новым условиям

Важно смягчить последствия беспрецедентных санкций

Перед российской экономикой стоят непростые задачи, решать которые придется в условиях новых серьезных вызовов. Об этом во вторник, 4 октября, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина провел совещание, посвященное реализации государственных программ, инициатив социально-экономического развития и национальных проектов.

Премьер-министр отметил необходимость смягчать последствия беспрецедентных санкций и внешнего давления, а также одновременно способствовать ускоренной адаптации экономики к изменившейся ситуации.

Для этого, по словам Мишустина, требуется перестроить логистику и товарные потоки, сформировать условия для запуска проектов, в том числе и импортозамещения, сообщает пресс-служба федерального правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что национальная экономика постепенно стабилизируется, выравнивается и выходит на траекторию роста. При этом глава государства потребовал сформировать все условия для дальнейшей структурной перестройки экономики.

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