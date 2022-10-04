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Nord Stream 2 обследует "Северный поток - 2" после расследования

18:37
  • вторник
  • 04 октября 2022

На месте происшествия пока работают правоохранительные органы

Сотрудники компании Nord Stream 2 AG, оператора трубопровода "Северный поток — 2", приступят к обследованию системы после завершения полицейского расследования. Об этом во вторник, 4 октября, рассказали в пресс-службе компании.
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Как уточнил оператор газопровода, обследование "Северного потока — 2" силами компании начнется после окончания работы полиции на месте происшествия. Nord Stream 2 AG взаимодействует со всеми вовлеченными государственными органами, говорится в заявлении компании.

В Nord Stream 2 AG также отметили, что необходимо дождаться снятия оцепления, установленного правоохранительными органами на месте инцидента, сообщает РИА Новости.

26 сентября стало известно о падении давления из-за утечек газа в двух нитках "Северного потока" и нитке "Северного потока — 2", заполненной техническим газом. В России заявили, что это могло произойти в результате диверсии.

3 октября "Газпром" объявил, что давление в нитке А газопровода "Северный поток — 2" и в обеих нитках газопровода "Северный поток" после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились.

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