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МИД: Россия в полной мере привержена заявлению о недопустимости ядерной войны

18:31
  • вторник
  • 04 октября 2022

Совместное заявление ядерной "пятерки" было принято в январе

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков сообщил, что Москва полностью привержена заявлению лидеров стран ядерной "пятерки" о недопустимости развязывания ядерной войны.

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"Одной из важнейших задач в этом контексте считаем сохранение всеми странами ядерной "пятерки" приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав", - приводит заявление дипломата ТАСС.

Ранее в Кремле отметили, что "насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно".

"Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести", - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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