На Цветном бульваре открылась фотовыставка "Дополни реальность" о подопечных благотворительных организаций

На фотополотнах размещены специальные QR-коды

В центре Москвы на Цветном бульваре открылась фотовыставка "Дополни реальность", которая посвящена участникам благотворительного сервиса на официальном сайте мэра и правительства столицы mos.ru.

"Основа фотовыставки - истории людей. Их жизнь изменилась благодаря помощи неравнодушных москвичей, которые за два года работы сервиса пожертвовали более 33 млн руб. Благодаря этой помощи подопечные благотворительных организаций обретают дома, находят семьи и друзей. Об этих и других историях смогут узнать посетители выставки", - сообщили в пресс-службе городского комитета общественных связей и молодежной политики.

На фотополотнах разместили QR-коды. С их помощью жители Москвы могут сделать пожертвование и узнать больше о деятельности благотворительных организаций города. Выставка будет работать до 31 октября.

Благотворительный сервис на mos.ru был запущен два года назад. Это первый цифровой сервис в мире по переводу платежей от жителей в пользу благотворительных организаций.

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