Московское отделение "ЕР" организовало выездную церемонию бракосочетания для участника СВО

Поздравить молодоженов приехал председатель МГД Алексей Шапошников

Московское региональное отделение партии "Единая Россия" организовало выездную церемонию бракосочетания для участника СВО.

"В местное окружное отделение партии "Единая Россия" с необычной просьбой обратились представители Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка. Один из военнослужащих, проходящий курс реабилитации, попросил помочь организовать выездную процедуру регистрации брака. Командование Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка Министерства обороны Российской Федерации совместно с исполнительным секретарем местного отделения партии "Единая Россия" Восточного округа Москвы Еленой Хаустовой за несколько дней организовали свадебную церемонию для Антона и Яны", - сообщила пресс-служба отделения.

Поздравить молодоженов приехали председатель МГД Алексей Шапошников, депутат Елена Кац и заместитель префекта Восточного административного округа Москвы Роман Балдуев. Заочно к поздравлениям присоединился секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Любовь не знает преград. Именно об этом сегодняшнее событие, гостем которого я стал. Любовь ребят прошла нелегкое испытание и приобрела наивысшую ценность. Мы все помним пронзительные строки стихотворения Константина Симонова: "Жди меня, и я вернусь. Только очень жди". Очень трудно ждать, быть вдалеке от любимых людей. Тем, кто защищает Родину на передовой, важно знать, что их любят, ждут, в них верят", - отметил Шапошников.

Хаустова, в свою очередь, выразила благодарность за плодотворное сотрудничество в проведении мероприятия начальнику ФКУ "ЦВКГ имени Мандрыка" Министерства обороны Российской Федерации, генерал-майору медицинской службы Павлу Крайнюкову.

"Несмотря на все сложности, которые нам пришлось пройти в рамках организации свадебной церемонии, сегодня родился прекрасный союз двух любящих сердец", - сказала она.

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