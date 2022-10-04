Великобритания по ошибке ввела санкции против замкомандующего Балтийским флотом

В Лондоне перепутали военного с главой правительства Херсонской области

Британское правительство по ошибке ввело санкции, адресованные председателю правительства Херсонской области, в отношении другого человека.

26 сентября стало известно об очередном расширении британскими властями антироссийских санкций. В новый список рестрикций были включены 33 гражданина России, в том числе глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

При этом отчество Елисеева, попавшего под санкции, было указано как "Станиславович", хотя руководитель херсонского правительства — Владимирович. Сергей Станиславович Елисеев в действительности является заместителем командующего Балтийским флотом России.

4 октября в санкционный список Лондона был внесен настоящий глава правительства Херсонской области Сергей Владимирович Елисеев, а заместитель командующего Балтийским флотом был исключен из перечня.

Официальный Лондон не прокомментировал допущенную ошибку, сообщает РИА Новости.

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