Власти подтвердили исключение пожарных из частичной мобилизации

Эти работники не подлежат призыву

Сотрудники Государственной противопожарной службы не подлежат призыву в ряды Вооруженных Сил России в рамках частичной мобилизации. Об этом во вторник, 4 октября, рассказали на официальном правительственном ресурсе "Объясняем.рф".

Как уточняется на официальном сайте ресурса, лица, которые проходят службу в Государственной противопожарной службе и состоящие на специальном воинском учете, призыву по частичной мобилизации не подлежат.

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. В рамках кампании планируется призвать в российскую армию до 300 тысяч резервистов.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу довести до сотрудников военкоматов и председателей призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек от призыва в армию в рамках частичной мобилизации.

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