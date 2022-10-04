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Умерла певица Лоретта Линн

19:21
  • вторник
  • 04 октября 2022

Она скончалась на ранчо в Харрикейн Миллс

Американская певица и композитор Лоретта Линн умерла на 91-м году жизни, передает агентство Associated Press.

"Наша драгоценная мама, Лоретта Линн, мирно умерла сегодня утром, 4 октября, во сне дома на своем любимом ранчо в Харрикейн Миллс", - говорится в сообщении семьи певицы.

Наиболее известным хитом Линн является "Дочь шахтера" (Coal Miner’s Daughter, 1971).

Певица становилась лауреатом многих престижных премий - в том числе Grammy и American Music Awards.

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