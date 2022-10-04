Киев продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Энергодара

Тем временем гендиректор ЗАЭС сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Энергодар, где находится Запорожская АЭС, подвергся новому массированному обстрелу с позиций ВСУ. Не менее 30 снарядов упали вблизи прибрежной линии. И сегодня стало известно о выдворении генерального директора станции за пределы области. Он сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Задержаны также двое работников ЗАЭС. Они оказались наводчиками националистов.

Энергодар вновь под обстрелом ВСУ. Украинская артиллерия выпустила по городу атомщиков более 40 снарядов. Киев продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру. Сотрудники силового блока администрации Энергодара вновь задержали наводчиков. Оба работали на атомной станции, один - слесарем, второй - поваром. Оба могли погибнуть в результате украинских обстрелов - снаряды взрывались и на крыше энергоблока, и возле столовой, когда там находились сотрудники АЭС. Но несмотря на это задержанные все равно сотрудничали с неизвестными людьми и передавали им различные координаты.

Когда началась спецоперация, Александр Чупордя через знакомых вышел на неизвестного человека, которому передавал данные о перемещении сотрудников Росгвардии, охраняющих станцию. О том, что обстрелы ВСУ могут привести к ядерной катастрофе, даже не думал.

"Я выходил с этим человеком, которому передавал контакты, два раза. Меня с ним свел знакомый, который выехал. Сказал, что человек будет интересоваться обстановкой в городе и на атомной станции. Я решил сотрудничать. Почему? Пропаганда, скорее всего. Сейчас я об этом сильно сожалею", - говорит он.

Владислав Овчинников - тоже местный житель. 24-летний парень отслужил, приносил присягу. Правда, забыл о том, что клялся быть верным и преданным украинскому народу. Своих соотечественников он подставил под удар артиллерии ВСУ.

"Слышал, как обстрелы велись с украинской стороны по моему населенному пункту в селе Водино. Сейчас вижу совсем другую картину. Очень прекрасно слышно, что есть прилеты, были прилеты по станции. Мы без света сидели. И вот это все изменило мою точку зрения", - признается Овчинников.

Среди тех, кто сотрудничал с СБУ, был и генеральный директор атомной станции. Он передавал представителям киевского режима сведения, осознавая, что обстрелы ведутся со стороны ВСУ и могут привести к чрезвычайной ситуации. Власти региона выдворили Игоря Мурашева на территорию Украины. А вот на освобожденные территории сейчас не попасть. Киев сначала обстрелял колонну беженцев под Запорожьем, затем обвинил во всем Россию и под этим предлогом закрыл последний действовавший коридор в Васильевке. Возмущенные украинцы в ответ перекрыли Ореховскую трассу.

Сложная ситуация сейчас и на Николаево-Криворожском направлении. ВСУ собрали большую ударную группировку и атакуют с трех сторон. Тяжелые бои идут под Давыдовым Бродом и под Дудчанами. Российская авиация и артиллерия работают практически на всей линии соприкосновения.

Игорь Конашенков, официальный представитель МО: На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих.

Ситуацию контролируют с воздуха. Расчеты беспилотников работают в условиях сильных радиоэлектронных помех. Камеры фиксируют позиции ВСУ не только на передовой, но и на тактической глубине. Нацбатальоны используют мирных жителей как "живой щит", располагаясь в том числе на объектах социальной инфраструктуры или в жилых домах.

"Мои расчеты по БЛА ведут круглосуточную воздушную разведку днем и ночью по выявлению противника, по предупреждению своих войск, по взаимодействию. То есть это непосредственно выявление огневых позиций ствольной артиллерии, реактивной, корректировка с воздуха, объективный контроль", - сообщает Алексей, командир роты беспилотных летательных аппаратов.

В ДНР украинские подразделения предпринимают попытки контрнаступления на всех существующих направлениях. ВСУ понесли большие потери под Артемовском и Соледаром, столкнувшись с глубоко эшелонированной обороной союзных сил. На Лисичанском направлении уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин ВСУ.

Новую попытку наступления ждут и на Лиманском направлении. Киев сейчас подтягивает резервы и проводит перегруппировку своих подразделений. Силы народной Милиции ДНР и российские войска выстраивают оборону в районе населенного пункта Кременная. По превосходящим по численности силам противника не прекращается артиллерийский огонь. За прошедшие сутки массированным огнем уничтожены 120 националистов и 14 единиц бронетехники.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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