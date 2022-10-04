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Закрепить основы: как идет боевая подготовка мобилизованных

22:10
  • вторник
  • 04 октября 2022

Многие пришли добровольцами

Уже более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Об этом сегодня заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Министр подчеркнул, что призывники отправляются в районы проведения специальной операции только совместно с уже задействованными подразделениями. Личный состав новых формирований обязательно проходит обучение на специальных полигонах.

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В перерыве между занятиями мобилизованные бойцы передают приветы домой. Целый день идут тренировки. Нужно вспомнить все, чему учили в армии.

Этот полигон находится на территории Донецкой народной республики. На приличном удалении от фронта. Здесь в безопасной обстановке военнослужащие занимаются боевой подготовкой. Каждый закрепляет основы стрельбы из нескольких видов вооружения. Убойное оружие мотострелковых подразделений - гранатомет РПГ-7. Количество залпов - неограниченно. Главное, чтобы каждый набил руку.

Тут же пристреливают снайперские винтовки и бросают боевые гранаты. Все инструкторы - с боевым опытом. За плечами Сирия, Донбасс, другие горячие точки. Боеприпасов достаточно. У каждого мобилизованного - новая форма, бронежилеты, каски, а также - новые автоматы АК-12.

Контингент, который размещен на этом полигоне, - мобилизованные из Ростовской области. Многие, как оказалось, пришли добровольцами. Те же, кто получил повестки, также считают, что готовы снова встать в строй. Все мобилизованные служили в армии, в том числе по контракту, у многих есть боевой опыт.

На сегодняшний день в рамках частичной мобилизации более 200 тысяч человек прибыли в российские Вооруженные силы. 

"Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах. В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания. В целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом", - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, новые подразделения будут участвовать в спецоперации только совместно с соединениями и частями, состоящими из уже опытных бойцов.

Петр Вершинин. Николай Карбанов, Николай Мурашов, "ТВ Центр"

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