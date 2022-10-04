Скандальный твит про Крым обошелся Маску в 15 млрд долларов

На предпринимателя обрушился поток отборной матерщины от украинцев

В топе интернет-новостей сегодня - перепалка Илона Маска с Киевом и сторонниками режима. Американский миллиардер вразрез официальной линии правительства США написал на своей странице в соцсети, что не верит в победу Украины в нынешнем конфликте, а также предложил условия для его урегулирования. В ответ на предпринимателя посыпались не только обвинения в связях с Кремлем, но и нецензурные оскорбления. В том числе - от высокопоставленных украинцев.

Вопрос "Чей Крым?" на Западе уже давно превратился в своеобразный тест - за "хороших" ты или за "плохих". Несмотря на то, что ответ, казалось бы, лежит на поверхности, ведь полуостров уже восемь лет является одним из субъектов Российской Федерации. Тема эта для американских и европейских лидеров мнений и раньше была деликатной, а сейчас и вовсе запретная.

Гений, миллиардер и плейбой Илон Маск мало того что ответил неверно, так еще и осмелился раздавать политикам советы, как, по его мнению, стоит разрешить украинский конфликт.

План Маска дословно таков: "Повторное голосование аннексированных регионов под наблюдением ООН, Крым - формально часть России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева), обеспечение водоснабжения Крыма, Украина закрепляет за собой статус нейтрального внеблокового государства".

Бизнесмен даже устроил голосование. Несколько часов страницу лихорадило, набежали боты. И тогда он вопрос перефразировал. "Считаете ли вы, что люди Донбасса и Крыма вольны сами решать свою судьбу и принадлежность к тому или иному государству?". Удивительно, но и тут очень долгое время лидировал ответ "да".

Но подобная демократия, очевидно, не устроила пользователей украинского сегмента соцсетей. Началась травля, о чем миллиардер поведал сам. Мол, даже не припомнит такого количества ботов. Маск с ними убедительно спорил.

А в авангарде кибербуллеров отметились, как это ни парадоксально, украинские дипломаты. Экс-посол в Германии Андрей Мельник, к примеру, опустился до лексики, которая была бы более уместна в дворовых разборках.

Акции автопроизводителя Tesla за несколько минут обвалились почти на 9%. Минус 15 миллиардов долларов из кармана богатейшего человека на планете. Впрочем, даже такие потери позволили предпринимателю все же удержать первое место. Некоторые украинские пользователи пошли еще дальше и вообще посоветовали Маску - дословно - засунуть свой Starlink куда подальше. Однако, получив от американца короткое "окей", стремительно передумали. Отказаться от спутникового интернета от мистера Илона Украина не готова. Однако в Киеве очевидно затаили обиду.

"Так не только "хороших русских" скоро не останется, но и хороших международных. Вообще, это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. Питерсон, Франциск, теперь марсианин. Это означает, что на Западе достаточно широко распространен соответствующий интеллектуальный тренд. Что ж… Добьем и его", - пообещал Алексей Арестович.

Инициативы Илона Маска, судя по комментариям, не дали спокойно спать не только украинцам, но и полякам, а также жителям прибалтийских государств. В Кремле при этом отметили, что в отличие от многих европейских политиков о мире говорит американский предприниматель.

"С самого начала Россия была за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров. Маск все-таки пытается искать пути для достижения мира. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно. Что касается референдумов, жители уже высказали свое мнение", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Власти Крыма, к примеру, уже пригласили Илона Маска посетить полуостров и задать все интересующие вопросы лично жителям. В частности, в какой стране они видят свое будущее.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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