"Она меня использовала": разрушившая семью украинская беженка покинула Британию

Эта история затмила самые популярные сериалы Соединенного Королевства

Украинская беженка София Каркадым, ради которой англичанин Энтони Гарнетт бросил семью, наконец улетела на родину. Последнее время эта история затмевала самые популярные сериалы Великобритании: чуть больше недели понадобилось украинке, чтобы увести бизнесмена от жены и двоих детей. И еще пара месяцев, чтобы все испортить: располнеть, уйти в запой, изуродовать квартиру своего любимого ножом и выломать дверь. Результат - он провожает ее на самолет в надежде не увидеть никогда. Но мятежной Каркадым видится другой финал.

Чемодан, вокзал… Британцы выдохнули, увидев украинскую разлучницу Софию в аэропорту Манчестера. Беженка из Львова всего за полгода пребывания на британской земле успела наворотить столько, что некоторым и за всю жизнь не успеть.

Для начала - увела из приютившей ее семьи кормильца. 10 дней - и супруга Энтони Гарнетта Лорна осталась одна с двумя детьми на руках. Скандал попал в прессу, британки стали крепче держаться за своих мужей, те - избегать любых упоминаний о беженках. А кровожадная София пошла пускать слезу по многочисленным ток-шоу, пытаясь достучаться до зачерствевших европейцев. Мол, вам не понять - вы не любили!

"У меня не было цели увести кого-то или найти любовь. Я просто хотела начать новую жизнь. Найти работу, новый дом в будущем. Я же понимаю, что они жили вместе. Это плохо и для их семьи, и для меня. Но что было, то было", - говорила она.

Влюбленный Тони лишь согласно кивал. Злые языки утверждали, что его настиг закон бумеранга. Вот бросил жену с детьми ради не пойми кого - и разорился. Сидит теперь безработный в съемном жилье, пересчитывает правительственные выплаты и компенсации. Оказалось, зря переживали. Во-первых, он быстренько пригласил к себе на ПМЖ еще одну пару с Украины. Во-вторых, всю вину за измену свалил на свою бывшую. Якобы сама виновата, довела его до ручки: "Я был кормильцем, должен был оплачивать счета, аренду и тому подобное. Но с точки зрения личных отношений мы не занимались тем, что делают нормальные пары. Мы не ходили вместе выпить и поесть. И не занимались тем, чем должны заниматься супруги".

Что касается выпить и закусить, то первое время у Тони с Софией царила идиллия. Но британец по части горячительного оказался слаб - до моментально располневшей на британских харчах и вошедшей во вкус украинки явно не дотягивал. Выгонит, бывало, пьяную ее из дома, а она давай голосить на всю округу. Даже полиция еле справлялась.

Изучив в подробностях все коридоры и камеры местного полицейского участка, 22-летняя София призналась: да, запойная. С кем не бывает?

"До этого я не вообще не пила два года. Но последние месяцы были для нас обоих очень тяжелыми. Поэтому я это делала. Я не собираюсь сохранять эту плохую привычку. Я могу прекратить в любой момент. Грустно, что Тони не дал мне шанса доказать это", - сообщила она.

Тони же после попыток любимой выбить дверь и искромсать стены ножом решил расстаться. И вернулся в семью.

"Честно говоря, слава богу, что она уехала. Не хочу говорить об этой девушке после того, что она сделала. Она меня просто использовала", - рассказал он.

Вот только точку в этой истории ставить рано. София улетела домой, но обещает вернуться. На родине ей нужно только визу продлить. И да, обратный билет в Манчестер она уже купила.

Ольга Стрельцова, Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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