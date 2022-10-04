Герой России Сергей Липовой поддержал мобилизованных москвичей

Эти люди выполняют особенную миссию

Ветеран конфликтов в Афганистане и Чечне, Герой России генерал-майор Сергей Липовой поддержал мобилизованных москвичей.

"Нужно людям сказать добрые, напутствующие слова. О том, что они все герои, они сегодня пришли добровольно, выполняют особенную миссию и борются с фашизмом", - приводит его слова АГН "Москва".

Как добавил Липовой, у мобилизованных москвичей "настроение боевое" и он ждет их с победой.

Сергей Липовой был военным летчиком, участвовал в Афганской войне в должности командира вертолета Ми-8, служил в составе группы российских погранвойск в Таджикистане, где после разгрома батареи противника в 1996 году был удостоен звания Героя России.

Ранее в Москве начали работать временные пункты мобилизации. Они открыты на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"