Германия отклонила требование Польши о выплате репараций

Варшава требует компенсации за Вторую мировую войну

Берлин ни при каких обстоятельствах не будет выплачивать Варшаве репарации за Вторую мировую войну. Такое заявление сделала во вторник, 4 октября, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Германский министр заявила, что вопрос каких-либо выплат по итогам Второй мировой войны, с позиции властей ФРГ, закрыт.

При этом в польском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что позиция властей Германии по данному вопросу может измениться, сообщает Associated Press.

3 октября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал официальную ноту с требованием от Германии выплат в размере 1,3 трлн долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Варшава потребовала "безотлагательно" принять меры для устранения последствий немецкой оккупации 1939-1945 годов. Речь идет не только о возмещении ущерба, но и о похищенных произведениях искусства и архивах.

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