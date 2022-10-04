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Ростуризм занялся вопросом отсрочек для сотрудников туротрасли

19:58
  • вторник
  • 04 октября 2022

Речь идет о критически важных работниках

Предложения по отсрочке от частичной мобилизации и бронированию отдельных категорий работников, а также специальностей в туристической индустрии находятся в проработке. Об этом во вторник, 4 октября, рассказали в Ростуризме.

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В ведомстве подчеркнули, что туризм является одной из стратегических отраслей российской экономики, которая обеспечивает миллионы рабочих мест, а услугами предприятий отрасли ежегодно пользуются около 60 млн человек.

В нынешних непростых условиях Ростуризм будет добиваться устойчивой работы отрасли. Речь о бронировании критически важных для бесперебойной работы отрасли специалистов: генеральные менеджеры, главные инженеры и ряд других специальностей, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что решение о предоставлении персональных отсрочек гражданам принимается Межведомственной комиссией по бронированию. Такая отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке.

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