Российский МИД вызвал посла Казахстана

Москва рассчитывает на окончательную высылку из республики Петра Врублевского

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вызывает возмущение развитие ситуации вокруг скандально "убывшего" 8 сентября в Киев посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

"Как известно, этот воинствующий русофоб 21 августа отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия. Тогда российская сторона незамедлительно потребовала высылки "дипломата". В ответ было обещано, что П.Ю.Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки", - напомнила спикер внешнеполитического ведомства.

Как при этом указала дипломат, Врублевский "вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы просто собрать вещи и забрать семью". Он по-прежнему в качестве главы дипмиссии посещает дипломатические приемы.

В связи с этим в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев. Ему было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации.

"Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства, не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста", - заключила Захарова.

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