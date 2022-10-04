ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский МИД вызвал посла Казахстана

20:09
  • вторник
  • 04 октября 2022

Москва рассчитывает на окончательную высылку из республики Петра Врублевского

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вызывает возмущение развитие ситуации вокруг скандально "убывшего" 8 сентября в Киев посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

Посол России в Австрии предложил Европе научиться жить с мыслью о референдумах
Посол России выразил протест японской стороне

"Как известно, этот воинствующий русофоб 21 августа отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия. Тогда российская сторона незамедлительно потребовала высылки "дипломата". В ответ было обещано, что П.Ю.Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки", - напомнила спикер внешнеполитического ведомства.

Как при этом указала дипломат, Врублевский "вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы просто собрать вещи и забрать семью". Он по-прежнему в качестве главы дипмиссии посещает дипломатические приемы.

В связи с этим в МИД России был вызван посол Казахстана Ермек Кошербаев. Ему было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации.

"Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства, не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста", - заключила Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.