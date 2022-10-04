ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Всемирный банк вдвое сократил прогнозируемый спад ВВП России

20:22
  • вторник
  • 04 октября 2022

Улучшен прогноз на 2022 год

Сокращение российской экономики в 2022 году составит не 8,9% ВВП, как предполагалось ранее, а 4,5%. Такое прогноз во вторник, 4 октября, опубликовал Всемирный банк.
Мишустин назвал пути адаптации экономики к новым условиям

В 2023 году, по мнению аналитиков финансового института, снижение ВВП России составит 3,6% против ожидавшихся ранее 2%, в 2024 году ожидается рост на 1,6% (ранее предполагался рост на 2,2%).

Всемирный банк объяснил пересмотр прогноза на 2022 года в лучшую сторону предпринимаемыми российскими властями мерами, в том числе в фискальной области, а также подорожанием энергоносителей и сопутствующим ростом доходов бюджета России.

При этом эксперты предположили, что конфликт на Украине продолжится и российская экономика останется под давлением санкций Запада, что объясняет ухудшение прогноза на 2023 и 2024 годы, сообщает "Интерфакс".

В российском Центробанке ранее заявили, что нижняя точка сокращения ВВП будет достигнута в первой половине 2023 года, а после этого начнется процесс устойчивого восстановления экономической активности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.