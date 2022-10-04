Всемирный банк вдвое сократил прогнозируемый спад ВВП России

Улучшен прогноз на 2022 год

Сокращение российской экономики в 2022 году составит не 8,9% ВВП, как предполагалось ранее, а 4,5%. Такое прогноз во вторник, 4 октября, опубликовал Всемирный банк.

В 2023 году, по мнению аналитиков финансового института, снижение ВВП России составит 3,6% против ожидавшихся ранее 2%, в 2024 году ожидается рост на 1,6% (ранее предполагался рост на 2,2%).

Всемирный банк объяснил пересмотр прогноза на 2022 года в лучшую сторону предпринимаемыми российскими властями мерами, в том числе в фискальной области, а также подорожанием энергоносителей и сопутствующим ростом доходов бюджета России.

При этом эксперты предположили, что конфликт на Украине продолжится и российская экономика останется под давлением санкций Запада, что объясняет ухудшение прогноза на 2023 и 2024 годы, сообщает "Интерфакс".

В российском Центробанке ранее заявили, что нижняя точка сокращения ВВП будет достигнута в первой половине 2023 года, а после этого начнется процесс устойчивого восстановления экономической активности.

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