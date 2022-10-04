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Байден пообещал Зеленскому новые HIMARS и артиллерию

20:46
  • вторник
  • 04 октября 2022

Лидеры двух государств пообщались по телефону

Соединённые Штаты выделят новую партию военной помощи Украине на 625 млн долларов. Этот вопрос в ходе телефонного разговора обсудили президенты двух государств Джо Байден и Владимир Зеленский, а также вице-президент США Камала Харрис.
США продолжают накачивать киевский режим оружием

По словам Байдена, в новый пакет войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины, а также снаряжение для украинских военнослужащих.

Сроки отправки нового оружия Киеву в Вашингтоне не уточнили.

При этом американский лидер заверил Зеленского в готовности "продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что общий объем военной помощи Киеву со стороны Вашингтона достигнет 16 млрд долларов с января 2021 года. Средства предоставляются в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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