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Bloomberg: Венгрии придется заплатить России 4 млрд евро за газ

21:04
  • вторник
  • 04 октября 2022

Речь идет о топливе на зиму

Существует вероятность того, что Венгрии придется заплатить по меньшей мере 4 млрд евро за российский газ предстоящей зимой. Об этом во вторник, 4 октября, рассказали информированные источники.
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Как отмечает Bloomberg, Будапешт получил на три года отсрочку по оплате российского газа на сумму примерно в 1,9 млрд евро.

Однако без учета отсроченного платежа "Газпрому" венгерским властям, вероятно, придется найти около 4 млрд евро или больше, чтобы оплатить необходимый стране на зиму российский газ, утверждают собеседники агентства.

В Венгрии ранее скептически оценили антироссийские санкции, нацеленные на поставки энергоресурсов. Как заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, в Европе "учили, что санкции вводит сильный против слабого". Однако, по словам политика, ситуация показала, что "мы в Европе — энергетические карлики, которые вводят санкции против энергетического великана".

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