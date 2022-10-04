Москва предупредила Вашингтон о рисках поставок оружия Киеву

Американские власти продолжают накачивать Украину оружием

Поставки Соединёнными Штатами вооружений Украине приближают к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО. Такое заявление во вторник, 4 октября, сделали в российском Министерстве иностранных дел.

Как отметил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов, США наращивают накачку Украины вооружением, а также предоставляют ее военным разведывательную информацию и обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте.

Такая политика не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО, цитирует Воронцова ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что государства, снабжающие Украину оружие и помогающие киевскому режиму вести военные действия, должны понимать возможные последствия своих действий. Политик отметил, что "мы будем уже разговаривать со всеми, кто передает технику, вооружение, направляет наемников, по-другому, и они должны знать это".

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