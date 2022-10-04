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США призвали Россию к "серьезному" рассмотрению предложений по обмену заключенными

21:41
  • вторник
  • 04 октября 2022

Об этом заявили в Белом доме

Соединённые Штаты ожидают от России "серьезного" рассмотрения сделанных ей предложений относительно обмена заключенными. Такое заявление во вторник, 4 октября, сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Песков напомнил о канале обсуждения обмена заключенными с США

По словам чиновницы, американская сторона ранее выдвинула "обстоятельное предложение" по этому вопросу.

В Вашингтоне хотели бы, чтобы Москва приняла предложение США либо сделала встречное предложение в ответ, рассказала Жан-Пьер. Однако это должно быть "серьезное ответное предложение", сообщает ТАСС.

В российском Министерстве иностранных дел ранее напомнили, что глава ведомства Сергей Лавров еще 5 августа подтвердил готовность нашей стороны обсуждать эту проблему, но в рамках того канала, который был согласован президентами России и США. При этом были даны поручения соответствующим уполномоченным структурами осуществлять переговоры.

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