Белый дом подтвердил отсутствие подготовки России к ядерному удару

Нет никаких признаков того, что Москва планирует задействовать ядерный арсенал

В настоящее время США не видят оснований корректировать расстановку своих ядерных сил. Такое заявление во вторник, 4 октября, сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам чиновницы, американские власти не усматривают никаких признаков того, что Россия готовится "к применению ядерных вооружений".

С учетом этого, по словам Жан-Пьер, в Вашингтоне не считают необходимым вносить какие-либо изменения в расстановку своих ядерных сил, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для защиты страны и ее населения российские власти готовы использовать все имеющиеся средства. На Западе сочли эти слова подтверждением готовности применить ядерное оружие.

Однако посол России в США Анатолий Антонов отметил, что американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку — запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России.

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