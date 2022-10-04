ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белый дом подтвердил отсутствие подготовки России к ядерному удару

21:58
  • вторник
  • 04 октября 2022

Нет никаких признаков того, что Москва планирует задействовать ядерный арсенал

В настоящее время США не видят оснований корректировать расстановку своих ядерных сил. Такое заявление во вторник, 4 октября, сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
МИД: Россия в полной мере привержена заявлению о недопустимости ядерной войны

По словам чиновницы, американские власти не усматривают никаких признаков того, что Россия готовится "к применению ядерных вооружений".

С учетом этого, по словам Жан-Пьер, в Вашингтоне не считают необходимым вносить какие-либо изменения в расстановку своих ядерных сил, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для защиты страны и ее населения российские власти готовы использовать все имеющиеся средства. На Западе сочли эти слова подтверждением готовности применить ядерное оружие.

Однако посол России в США Анатолий Антонов отметил, что американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку — запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии США следят за радарами
Военнослужащие армии США следят за радарами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.