Монумент в городе Котка был передан в дар от города-побратима Таллина

Вас тут не стояло! Финляндия расстаётся с советским прошлым, которого у неё никогда и не было. В городе Котка демонтировали последний на территории страны памятник Ленину. О чём сообщила газета "Хельсингин Сааномат". По решению городского совета статую перевезут на склад Хельсинкского художественного музея.

По-разному можно относиться и к фигуре Ленина, и к советской истории. Да и к истории вообще. А ведь насильно, по разнарядке, памятники Ленину никто в Финляндии не устанавливал. Этот, в городе Котка, был передан в дар от города-побратима Таллина в 1979 году. Кто принуждал финнов принимать такие подарки от советских республик? Место для установки выбрали не случайное. Неподалеку от домов, где Ленин останавливался в 1907 году. Здесь он принимал участие в 3-й конференции Российской социал-демократической рабочей партии. Это часть истории самого города. Стоит вспомнить тем, кто историей не интересуется, что 31 декабря 1917 года именно Ленин подписал декрет Совнаркома о независимости Финляндии.

В городе Тампере пока ещё функционирует единственный за пределами России музей вождя пролетариата. И дискуссий о его закрытии вроде бы не было. Этот тренд - выкорчёвывать памятники советской эпохи - задала бесноватая украинская власть, по заказу которой уже пишут новые фантастические учебники истории, рассказывающие, что едва ли не весь мир произошел от древнейшей цивилизации укров.

А ведь современная Украина сформировалась как государство именно во времена СССР. И остатки ее экономического и промышленного потенциала - именно оттуда, из советского прошлого. Будут ли в Финляндии переписывать учебники истории, пока так вопрос не стоит.

Но выпасть из общеевропейской антироссийской тенденции не получится. Даже если в действительности всё не так, как на самом деле.

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