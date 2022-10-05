"Жесткие планы": какое экономическое будущее ждет Европу

Европейские страны могут столкнуться с финансовыми проблемами

Желание бизнесмена Илона Маска найти выход из политического кризиса вполне понятно, если учесть, что затягивание конфликта на Украине всё больше дестабилизирует мировую экономику. Об этом говорится и в опубликованном сегодня очередном прогнозе Международного валютного фонда: продолжение конфликта грозит обострением глобальных рисков.

С какими финансовыми проблемами могут столкнуться европейские страны, а также их ведущие банки и компании? Способен ли Запад найти выход из этой ситуации? В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаилом Делягиным.

"Они находятся в рамках очень жестких англосаксонских планов. Американцам Европу нужно ликвидировать как экономического конкурента, англичанам – как политического", - отметил он.

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