ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Жесткие планы": какое экономическое будущее ждет Европу

08:58
  • среда
  • 05 октября 2022

Европейские страны могут столкнуться с финансовыми проблемами

Желание бизнесмена Илона Маска найти выход из политического кризиса вполне понятно, если учесть, что затягивание конфликта на Украине всё больше дестабилизирует мировую экономику. Об этом говорится и в опубликованном сегодня очередном прогнозе Международного валютного фонда: продолжение конфликта грозит обострением глобальных рисков.
Брюссель допустил отключение электричества в странах ЕС зимой

С какими финансовыми проблемами могут столкнуться европейские страны, а также их ведущие банки и компании? Способен ли Запад найти выход из этой ситуации? В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаилом Делягиным.

"Они находятся в рамках очень жестких англосаксонских планов. Американцам Европу нужно ликвидировать как экономического конкурента, англичанам – как политического", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.