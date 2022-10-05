ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны продемонстрировало работу экипажей Ка-52

08:43
  • среда
  • 05 октября 2022

Они работают в зоне спецоперации

Кадры филигранной работы ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 в зоне спецоперации в среду показало Минобороны.

"Аллигаторы" наносят эффективные удары по объектам противника, уничтожая укрепрайоны и живую силу националистов. Вертолёты оборудованы неуправляемыми 80-миллимитровыми ракетами.

Во время боевого вылета экипаж выпускает до 40 снарядов, которые накрывают вражескую территорию в радиусе одного гектара. Уничтожение намеченных объектов противника ведётся и с помощью управляемых ракет. Благодаря умелым действиям штурмана с позывным "Удар" промахов у этого экипажа не бывает.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вертолёт Ка-52
Вертолёт Ка-52
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.