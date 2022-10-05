Минобороны продемонстрировало работу экипажей Ка-52

Они работают в зоне спецоперации

Кадры филигранной работы ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 в зоне спецоперации в среду показало Минобороны.

"Аллигаторы" наносят эффективные удары по объектам противника, уничтожая укрепрайоны и живую силу националистов. Вертолёты оборудованы неуправляемыми 80-миллимитровыми ракетами.

Во время боевого вылета экипаж выпускает до 40 снарядов, которые накрывают вражескую территорию в радиусе одного гектара. Уничтожение намеченных объектов противника ведётся и с помощью управляемых ракет. Благодаря умелым действиям штурмана с позывным "Удар" промахов у этого экипажа не бывает.

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