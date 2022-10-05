Спас жизни раненых товарищей: названы новые имена героев СВО

Военные проявляют мужество и отвагу

Старший лейтенант Дмитрий Ревенко со своим взводом сорвал атаку украинских диверсантов, которые готовились напасть на позиции союзных войск. Наши гранатомётчики уничтожили командира вражеской группы и ещё десять радикалов, остальные бежали, бросив раненых.

Расчёт сержанта Владимира Гунько обнаружил укреплённые позиции неонацистов, сообщил их координаты нашей артиллерии, а затем нанёс точный огневой удар. Ликвидированы опорный пункт, БМП и 15 националистов.

Сержант Мусаиб Умаров, действуя в составе РСЗО "Ураган", уничтожил склад боеприпасов, до десяти человек личного состава ВСУ и 2 автомобиля. Противник был вынужден отступить.

Сержант Константин Морозов под массированным огнём боевиков не только смог оперативно доставить боеприпасы наступающим российским подразделениям, но и оказал помощь двум раненым товарищам, чем спас им жизнь.

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