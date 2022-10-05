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США и Южная Корея ответили Пхеньяну ракетными пусками

08:52
  • среда
  • 05 октября 2022

Таким образом они показали свою боеспособность

Вашингтон и Сеул ответили Пхеньяну. В среду утром США и Южная Корея в ходе совместных учений провели пуски четырёх ракет класса "земля-земля", которые точно поразили условные цели. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Так союзники продемонстрировали свою боеспособность в ответ на испытание баллистической ракеты средней дальности, которое накануне провела КНДР. Правда, на одной из авиабаз Южной Кореи на побережье Японского моря что-то пошло не так. Там снаряд сразу после пуска врезался в землю. Мощный взрыв вызвал панику у местных жителей, и без того напуганных вчерашними испытаниями Пхеньяна, сообщает "ТВ Центр".

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