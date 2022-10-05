Госдолг США впервые в истории превысил $31 триллион

Большая часть заимствований приходится на частных лиц

Государственный долг США впервые превысил отметку в 31 триллион долларов. Это рекорд. Как сообщает американский Минфин, большая часть заимствований приходится на частных лиц.

Американская экономика уже долгое время живет за счет кредитов по низким ставкам, но сейчас ситуация изменилась. Федеральная резервная система пытается побороть растущую инфляцию и повышает основную процентную ставку, а значит растут и ставки банковских кредитов.

Как отмечает New York Times, это может стать новой проблемой для Джо Байдена, который обещал снизить размер суверенного долга на триллион долларов. Но вместо этого он увеличился на 5 триллионов.



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