ЕС подготовил новый пакет санкций против России

Один из пунктов – потолок цен на российскую нефть

Ограничение цен на нефть - один из пунктов нового пакета антироссийских санкций, подготовленного ЕС. Меры против России предварительно согласовали постоянные представители стран Евросоюза. Окончательный вариант текста представят 5 октября.

Кроме нефтяных цен, Еврокомиссия намерена ударить по российской сталелитейной промышленности. Таким образом в Брюсселе рассчитывают ограничить развитие ключевых технологий, особенно в оборонной сфере, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Некоторые страны ЕС обеспокоены по поводу новых мер. Особенно им не нравятся ограничения цен на нефть. В частности, Грецию и Кипр волнует влияние этих мер на их судоходные отрасли. Москва еще в сентябре предупредила, что Россия прекратит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на нефть.

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