ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт из США обвинил Вашингтон в подрыве "Северного потока"

08:27
  • среда
  • 05 октября 2022

Действия Вашингтона ударили по Европе

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" – дело рук Вашингтона. Действия США нанесли удар по Евросоюзу, заявил американский исследователь Эрик Цуэссе.

Швеция объявила о возобновлении утечки из "Северного потока - 2"
"Газпром" рассказал о ситуации на поврежденных нитках "Северных потоков"

"Тот факт, что правительство США взорвало "Северные потоки", протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их "дипломатическими" путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать", — сказал эксперт в интервью турецкому телеканалу Haber 7.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах на двух газопроводах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. При этом сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы.

Цуэссе подчеркивает, что отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию. А ведь российский природный газ лучше подходит для европейской промышленности, чем поставляемый из-за океана СПГ, притом Москва — естественный поставщик газа для ЕС, подчеркнул эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Северный поток
Северный поток
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.