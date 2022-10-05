Эксперт из США обвинил Вашингтон в подрыве "Северного потока"

Действия Вашингтона ударили по Европе

Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" – дело рук Вашингтона. Действия США нанесли удар по Евросоюзу, заявил американский исследователь Эрик Цуэссе.

"Тот факт, что правительство США взорвало "Северные потоки", протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их "дипломатическими" путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать", — сказал эксперт в интервью турецкому телеканалу Haber 7.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах на двух газопроводах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. При этом сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы.

Цуэссе подчеркивает, что отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию. А ведь российский природный газ лучше подходит для европейской промышленности, чем поставляемый из-за океана СПГ, притом Москва — естественный поставщик газа для ЕС, подчеркнул эксперт.

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