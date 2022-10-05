Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 619 миллионов

Больше всего заболевших – в США

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 619 миллионов. Последние данные по ситуации с COVID-19 приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По данным, полученные на утро 5 октября, в мире зафиксировано 619 207 953 случая заболевания коронавирусом. За время с начала пандемии скончались 6 550 182 пациента с COVID-19.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США, где зарегистрирован 96 481 081 случай коронавируса. В Индии, которая снова оказалась на втором месте в списке - 44 601 793 случая, во Франции - 35 790 213, в Бразилии - 34 684 529 инфицированных, сообщается на сайте университета.

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