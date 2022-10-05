ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 619 миллионов

08:46
  • среда
  • 05 октября 2022

Больше всего заболевших – в США

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 619 миллионов. Последние данные по ситуации с COVID-19 приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 614 миллионов
Роспотребнадзор предупредил о риске устойчивого роста заболеваемости COVID-19

По данным, полученные на утро 5 октября, в мире зафиксировано 619 207  953 случая заболевания коронавирусом. За время с начала пандемии скончались 6 550 182 пациента с COVID-19.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США, где зарегистрирован 96 481 081 случай коронавируса. В Индии, которая снова оказалась на втором месте в списке - 44 601 793 случая, во Франции - 35 790 213, в Бразилии - 34 684 529 инфицированных, сообщается на сайте университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
COVID-19 в КНДР
COVID-19 в КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.