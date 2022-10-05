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Киев заподозрили в подготовке провокации на Днепровской ГЭС

09:33
  • среда
  • 05 октября 2022

В случае взрыва Запорожье накроет 20-метровая волна

Днепровская ГЭС может стать следующим объектом провокаций киевского режима. В последнее время в районе плотины в городе Запорожье, временно контролируемом украинскими войсками, наблюдается нездоровая активность, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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"Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию", — цитирует Рогова РИА Новости.

По его данным, западные кураторы режима Зеленского уже запросили результаты учений, которые проходили в этом районе в 2018 году. Во время тех маневров моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды. Эксперты подсчитали, что в случае подрыва плотины 20-метровая волна накроет прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.

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