Украинские националисты избегают прямых столкновений с российским спецназом

Радикалы боятся

Киевские боевики утром возобновили обстрелы Донбасса. В Донецке повреждены дома и продуктовые магазины. Разрушен автобусный парк. Также под огнём Макеевка и Горловка. За сутки в ДНР погибли 2 мирных жителя. Националисты стягивают силы к границам Запорожской области. Российские военные отвечают массированными ударами по целям противника.

Улицы в Куйбышевском районе Донецка усеяны осколками снарядов и разбитым стеклом. ВСУ в очередной раз обстреляли столицу Донбасса из гаубиц и реактивных установок. Несколько взрывов прогремели на территории городского автобусного парка. Это гражданский объект. Военных здесь нет. Только сторож. Осколки насквозь пробили салоны и ветровые окна в 11 автобусах. В результате артналета нацистов в Донецкой республике погибли как минимум два человека. Еще двое тяжело ранены. Под огнем оказались Горловка, Макеевка и Новая Каховка.

На каждый обстрел мирных городов и поселков российские военные отвечают массированными залпами. Позиция гаубиц националистов обнаружена. Отсеки вертолета заряжены неуправляемыми ракетами. Машина поднимается в воздух и через несколько мину, Ка-52 на боевом курсе. Этим залпом экипаж уничтожил самоходную установку ВСУ. На следующем вираже - бронетехнику. Не зря ведь Ка-52 называют "убийцей танков". Боеприпасов, говорят вертолётчики, хватает.

На авиации сегодня особая задача. Ударами с воздуха уничтожены склады с боеприпасами, военные резервы и несколько командных пунктов на Сватовском направлении. ВСУ собирают на этом участке крупные силы. Готовятся к очередной попытке наступления.

Продвижение по фронту останавливают российские артиллеристы. Батареи не дают противнику сконцентрироваться вблизи передовой. И одновременно ликвидируют мобильные диверсионные группы националистов, которые пытаются просочиться в тыл.

Есть у артиллеристов и приоритетные цели. Натовские системы электронной разведки и связи, поставленные националистам из США. Сейчас эти комплексы ВСУ перебрасывает к фронту. Тщательно маскируют. Но российские военные подавляют и их.

В Херсонской области, где ВСУ тоже готовят прорывы, российская группировка усилена подразделениями воздушно-десантных сил. И новыми образцами бронетехники. Это боевые разведывательные машины. Огневая эффективность видна даже не специалисту. Очереди из башенного пулемета навылет пробивают защищенные броней транспортеры. А электронная система наблюдения выводит на несколько мониторов всю обстановку вокруг. Обнаружить противника, экипаж сумеет в любое время суток.

Если на харьковском участке российская группировка перешла к обороне, то в Донбассе, наоборот, успешное продвижения на всех направлениях. Причем, и националисты, и наемники всячески избегают прямых столкновений с российским спецназом.

Откровенно бояться радикалам есть чего. Под Артемовском, который почти целиком занят союзными силами, националистов уничтожают "Чебурашки". Мощные реактивные установки появились в войсках месяц назад. А сегодня термобарические заряды буквально выжигают позиции боевиков на фронте.

А это новые противотанковые комплексы. Уже поставлены на вооружение ополченцам в Соледаре и том же Артемовске. Бьют настолько точно, что снайперскую лежку, спрятанную на балконе, спецназовцы ликвидировали с первого выстрела.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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