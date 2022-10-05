Антироссийские санкции вызвали негодование у жителей ЕС

Каждый новый пакет рестрикций против нашей страны рискует обернуться катастрофой для миллионов людей

С приближением зимы в Евросоюзе все выше градус общественной напряженности. Под огнем жесткой критики населения - действия властей, которые пытаются следовать русофобской политике. Антироссийские санкции уже привели к беспрецедентному энергокризису.

Восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюзу, видимо, дался с трудом настолько, что вот уже неделю его обсуждают и переделывают. Пока остановились на ограничении цен на нефть, а также на запрете экспорта важнейших компонентов, необходимых для российского авиапарка, а также импорта некоторых видов стали. Хотели затронуть и ядерную энергетику, но тут возмутилась Венгрия. Там полным ходом идет строительство АЭС, Москва финансирует этот проект. Зарубежная пресса, ожидавшая от нового пакета санкций большего, разочарованно указывает, что даже эти ограничения еще проработаны не окончательно. Глава МИД Литвы и вовсе считает, что в ЕС могли бы лучше подумать над тем, как наказать Москву.

"Время сильных пакетов прошло. Читаешь представленные документы и создается впечатление, что в них больше исключений, чем запретов. Продолжается процесс изолирования России, обсуждаются лица, которые не смогут ездить по ЕС", - говорит Габриэлюс Ландсбергис.

Предыдущие санкции уже аукнулись самой Европе. Впереди зима и с понижением температуры приходится надевать на себя больше одежды. Президент Франции Эммануэль Макрон сменил рубашку на свитер и посоветовал так сделать остальным политикам.

Выдавать теплую одежду своим сотрудникам стали и на некоторых предприятиях. В Нидерландах тем временем из-за цен на энергоносители прекращают работу теплицы – а это 40% объема выращенных овощей в Европе. Президент Австрии, глядя на то, как мерзнет население, посоветовал просто стиснуть зубы и потерпеть. Фраза вызвала шквал эмоций в эфире австрийского телеканала.

Народную петицию канцлеру Австрии публикует издание "Экспресс". В ней говорится, что люди возмущены огромными денежными подарками Киеву, поставками топлива ВСУ и участием страны в финансировании дорогостоящих поставок вооружения. Подписи под письмом поставили 40 тысяч человек. Лондон подсчитывает убытки после недавней идеи нового премьера понизить налоги богатым. Британские карикатуристы не останавливаются.

За последние 8 лет в Британии из-за режима жесткой экономии скончались более 300 тысяч человек. Ученые провели исследование, доказывающее это. Но нынешнее правительство уже заявило, что англичанам придется еще немного потерпеть. Впрочем, судя по этим кадрам, на которых присутствующие буквально спят во время выступления нового министра здравоохранения Британии, здоровье и жизнь населения мало кого интересует.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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