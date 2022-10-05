Нефть продолжает дорожать из-за возможного сокращения добычи

Этот вопрос обсудят страны ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в среду соберутся в Вене, чтобы обсудить сокращение нефтедобычи. Оно станет самым масштабным за 2,5 года. В случае положительного решения цена на топливо может резко вырасти.

Встреча в Вене пройдёт по инициативе Саудовской Аравии. Впервые за 2,5 года - в очном формате. Грядёт самое масштабное сокращение нефтедобычи за несколько лет. По прогнозам, на один или даже два миллиона баррелей в сутки. Важнейшее событие для всей глобальной экономики.

"Я думаю, ОПЕК+ ведёт свою игру, которая выльется в повышение цен. Им это нужно для развития своей инфраструктуры и покрытия государственных расходов. Когда речь идёт об экономике, будущее принадлежит той нации или стране, которая выиграет энергетическую гонку", - говорит бывший сенатор США Хейди Хайткамп.

Стоимость нефти ускорила рост ещё в начале недели. Накануне за баррель давали 92 доллара. Эр-Рияд преследует свои цели - не считая увеличения прибыли, он хочет сохранить как можно больше резервных производственных мощностей. России снижение мировой нефтедобычи тоже на руку.

А вот Европе это не сулит ничего хорошего. Астрономические счета на электричество и отопление вырастут ещё больше. Нынешнюю инфляцию жители будут вспоминать с ностальгией. Кроме дефицита газа, на рынке может возникнуть и дефицит "чёрного золота". Американские резервы истощаются. Техасской нефти на всех не хватит. Белый дом в панике. В администрации Байдена возможное сокращение добычи называют тотальной катастрофой. Хозяин Овального кабинета пытался уговорить Саудовскую Аравию отказаться от своих планов. Но давний союзник уже не хочет плясать под дудку заокеанского партнёра. Свои национальные интересы важнее.

"Нынешняя администрация умудрилась поссориться с саудитами. И когда Байден попросил увеличить добычу, они решили её снизить. Это ещё одно доказательство плохой государственной политики. Проблема в том, что и другие нефтедобывающие страны никогда нас не любили. Иран, Ливия, Венесуэла, Россия. Как результат - в энергетике мы не можем полагаться на ОПЕК", - отметил бывший сенатор США Джадд Грегг.

Санкции против Москвы ещё больше пошатнули авторитет Штатов в глазах государств-экспортёров. Потолок цен на российскую нефть, введение которого активно обсуждают на Западе, может создать прецедент. Другие производители боятся, что аналогичные меры будут применять против всех неугодных. А на носу у американской администрации - промежуточные выборы в Конгресс. У республиканцев всё больше шансов потеснить демократов в законодательном собрании.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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