Рекорд со знаком "минус": в США бьют тревогу из-за огромного госдолга

В США нарастает экономический кризис

Поставки Киеву тяжёлых вооружений закрепляют США в статусе участника конфликта. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее Пентагон выделил ещё 600 миллионов долларов на поддержку украинских неонацистов. В самих Штатах при этом усугубляется экономический кризис. В магазинах растут цены. Дорожает бензин. А госдолг США уже превысил 31 триллион долларов.

Экономика США бьёт рекорды. Правда, со знаком "минус". Впервые в истории государственный долг страны превысил 31 триллион долларов. Точную цифру опубликовал американский Минфин - 31 триллион 123 миллиарда. Из них более чем две трети приходится на долговые обязательства, которыми владеют частные лица. Еще семь триллионов - долг перед правительствами зарубежных стран. При этом необходимость обслуживать его, а, проще говоря, платить проценты, никто не отменял.

"Рекорд был побит в самый неподходящий момент, когда исторически низкие процентные ставки заменяются более высокими процентами по займам. В условиях, когда Федеральная резервная система пытается побороть быстро растущую инфляцию... В результате обслуживание американского долга становится более дорогостоящим в долгосрочной перспективе", - пишут западные СМИ.

Но что администрации США какие-то там триллионы, если политика превыше всего, причем, именно политика противостояния России - в любой форме. А в данных конкретных условиях - посредством конфликта на Украине. Накануне президент Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что предоставит Украине очередной пакет военной помощи в 625 миллионов долларов. В свою очередь в Пентагоне заявили, что Киеву будут переданы четыре установки РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

Таким образом, если раньше США делали вид, что контролируют, чтобы Киев не применял поставляемое ими оружие по территории России, то теперь звучат прямые угрозы. Впрочем, украинский режим, вопреки всем реалиям, продолжает считать Крым своим. А ситуация тем временем подходит к крайне опасной черте.

"Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжёлым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны. Поставки США и их союзниками продукции военного назначения не только влекут за собой затягивание кровопролития и новые жертвы, но и усиливают опасность прямого военного столкновения России и стран Запада. Призываем Вашингтон прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьёзным последствиям", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Вслед за обещанием Байдена предоставить Киеву средства последовал брифинг в Белом доме, в ходе которого пресс-секретарь Карин Жан-Пьер то ли просто запуталась в словах, то ли оговорилась, что называется, "по Фрейду":

"Мы очень серьезно относимся к любому ядерному оружию. Но я хочу сказать, что мы не мы не видим признаков того, что Россия готовится к неизбежному применению ядерного оружия. Те 600 миллионов долларов, о которых мы сегодня объявили в виде ядерной помощи... простите, помощи в области безопасности, это просто неизменная приверженность поддержке Украины".

Впрочем, каков патрон, таков и пресс-секретарь. Послушав Байдена, и не так заговоришь. Но несмотря ни на что, действующий президент США, которому в этом году исполнится 80, намерен баллотироваться на новый срок. Наблюдатели в недоумении.

"Хотя я никогда не осматривал президента Джо Байдена и не читал его полную медицинскую карту, тем не менее, как у практикующего терапевта, лечащего многих пожилых пациентов, у меня есть причины для беспокойства?" – говорит практикующий врач Марк Сигел.

Пойдут ли на это американские власти, вопрос риторический. Сейчас их больше заботит вопрос, как не допустить выдвижения главного кандидата от республиканской партии, которым, скорее всего, станет Дональд Трамп.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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