Магаданскую область завалило мокрым снегом

Последствия непогоды устраняют

Непогода с мокрым снегом и сильным ветром пришла в Магаданскую область. Температура воздуха опустилась до минус двух градусов, сообщает "ТВ Центр".

Жителей нескольких городских округов предупредили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом линий электропередачи, нарушениями в работе всех видов транспорта, образованием снежных заносов на дорогах.

Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности с целью своевременного реагирования на возможное ухудшение обстановки.

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