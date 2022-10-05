Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Лилии Феер

У девочки редкая форма рака крови

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 14-летней Лилии Феер. Её историю мы рассказывали накануне.

У девочки очень редкая форма рака крови - ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Лиля уже перенесла курс химиотерапии, и лечение дало результат. Теперь, чтобы помочь организму победить недуг, девочке необходим повторный курс стоимостью около полутора миллионов рублей. И благодаря вам у семьи есть эти деньги. Всю необходимую сумму собрали.

Слова благодарности от родителей: "Сбор закрыт! Спасибо Вам большое! Мы верим, что сам Бог послал Вас в наших сложных обстоятельствах. Мы благодарим Господа и Вас, добрые люди, за участие в судьбе нашей дочки! После основного блока лечения Лиля хорошо себя почувствовала, она возобновила свое любимое занятие — игру на скрипке, которое пришлось оставить во время терапии. Мы очень надеемся, что контрольный блок лечения подействует и наша любимая дочь навсегда забудет о болезни! Огромное спасибо всем Вам!"

Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

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