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На полуострове Гамова в Приморье заметили дальневосточного леопарда

12:04
  • среда
  • 05 октября 2022

Животное засняли посетители нацпарка

Первый с начала века дальневосточный леопард был замечен на полуострове Гамова в Приморье, где этих редчайших кошек не видели долгое время. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Животное удалось заснять из автомобиля посетителям нацпарка "Земля леопарда". На кадрах видно, что животное отдыхает в густых зарослях и успешно освоилось на новой территории. Учёные заметили хищника ещё летом - тогда он попал в фотоловушку во время охоты в районе местной оленефермы.

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