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Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России

09:46
  • среда
  • 05 октября 2022

Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации

Законы о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации подписал Владимир Путин. Президент ратифицировал договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о присоединении к России
Госдума ратифицировала законы о присоединении новых регионов к России

30 сентября президент России выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. После чего Владимир Путин подписал договоры о принятии регионов в состав России.

Принятие государств в состав России было оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по ратификации международного договора. Конституционный суд признал эти договоры соответствующими Основному закону России.

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